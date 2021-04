Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PKW in GS-Kramerswinkel aufgebrochen

Goslar (ots)

In der Zeit vom 07.04.2021, 18.00 Uhr - 08.04.2021, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen in der Fröbelstr., Höhe Haus Nr. 36, abgestellten PKW Ford mit KÜN-Kennzeichen ein.

Offenbar hatten sie es auf einen im Fahrzeug gewähnten Laptop abgesehen. Sie entwendeten die dazugehörige Tasche. Der Laptop hingegen befand sich nicht im Fahrzeug. Es entstand dennoch ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Fröbelstr. Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen relevant sein könnten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden./Lü

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell