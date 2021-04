Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 08.04.2021

Sand in Big Packs illegal entsorgt

In der Zeit v. 30.03. bis zum 02.04.2021 wurden 3 Big Packs, gefüllt mit gelblichem Sand, illegal in der Feldmark Bornhausen, Bereich Nordberg, an einem Feldweg, abgehend von der B 243 Bornhausen-Rhüden, entsorgt. Der Transport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise zur Herkunft oder zum Verursacher nimmt die Polizei Seesen unter Tel. 05381-9440 entgegen.

