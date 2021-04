Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfälle

Auf winterglatten Straßen ereigneten sich im Bereich des Polizeikommissariats Oberharz am Dienstag, d. 06.04.2021 mehrere Verkehrsunfälle bei denen es aber nur Sach- und keine Personenschäden gab.

Gegen 06.15 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in Clausthal den Zellbach in Richtung Kreisel, beim Bremsen stellt sich der Pkw quer zur Fahrbahn. Auf der Gefällestrecke rutscht dann ein nachfolgender Pkw auf der glatten Fahrbahn in den querstehenden Pkw. Ein weiterer nachfolgender Pkw kann auch nicht zum Stehen gebracht werden und stößt gegen den zweiten Pkw. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 7000 Euro geschätzt.

Auf der L 514 (Steilewandstraße) war gegen 18.30 Uhr ein Pkw unterwegs, der mit Sommerreifen die L 514 von Torfhaus in Richtung Altenau befuhr. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern, kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei Leitpfähle und eine Barke. Am Pkw entsteht ebenfalls Sachschaden von ca. 2000 Euro. /Krz.

