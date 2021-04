Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Gestohlenes Quad wieder aufgefunden

Goslar (ots)

- Seesen

Das in der Nacht vom 04.04.21 auf den 05.04.21 in der Bahnhofstr. In Lutter entwendete Quad (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/4882107) ist zur Freude des Eigentümers wieder da.

Es wurde am 06.04.21, gegen 16.45 Uhr, durch einen aufmerksamen Zeugen in einem Graben der B 248 zwischen Lutter am Barenberge und Salzgitter-Bad, gefunden. Das Quad wurde durch die Polizei zunächst zur Spurensuche sichergestellt. /Lü

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell