Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.04.2021

Goslar (ots)

- Goslar

Einbrecher hatten es auf E-Bikes abgesehen

In der Zeit von Mittwoch, 31.03.21, 12.00 Uhr, und Montag, 05.04.21, 14.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch ein halb geöffnetes Garagentor eines Grundstücks in der Straße Am Jürgenfeld, im Stadtteil Georgenberg, ein. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes der Marke "Bulls". Zuvor hatten sie die Sicherungsvorrichtungen der Räder überwunden.

Die Polizei bittet Personen, die in dem tatfraglichen Zeitraum evtl. Auffälligkeiten festgestellt haben, bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

Geburtstagsparty aufgelöst

Nur von kurzer Dauer war eine Feier, die eine 30-jährige Frau aus Anlass ihres runden Geburtstages am Nachmittag des 05.04.21 in der Straße Am Stadtstieg, in Oker, veranstaltete. Insgesamt 12 Personen aus unterschiedlichen Haushalten hatten sich gerade dort versammelt, als die informierte Polizei der Party ein Ende bereitete und gegen die Anwesenden Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz einleitete.

Im Verlauf des Ostermontags wurden im Landkreis Goslar bei drei weiteren Verkehrskontrollen jeweils mehrere Personen in Kraftfahrzeugen angetroffen, die aus mehr als zwei Haushalten stammten. Auch hier wurden gegen die Betroffenen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Beim Linksabbiegen von der Astfelder Str. in Rtg. Klubgartenstr. kam ein 18-jähriger Liebenburger am 05.04.21, gegen 16.30 Uhr, mit seinem PKW Audi auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigt aus Rtg. Bäringerstr. entgegenkommenden VW Polo einer 25-jährigen Goslarerin.

Beide Personen wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.500 EUR.

- Seesen

Quad gestohlen - Zeugenaufruf -

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 04.04.21, 20.30 Uhr - 05.04.21, 18.30 Uhr, in der Bahnhofstr., in Lutter, ein unter einem Carport gesichert abgestelltes Quad der Marke "Kwang Yang" mit GS-Kennzeichen.

Die Polizei bittet Personen, die in dem tatfraglichen Zeitraum evtl. Auffälligkeiten festgestellt haben, bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/3390 bei der Polizei Goslar oder bei der Polizei Seesen unter der 05381/9440 zu melden. /Lü

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell