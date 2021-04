Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.04.2021

Seesen 05.04.2020

Am 05.04.2021 gegen 09:30 Uhr wird eine starke Rauchentwicklung im Stellwärterhaus im hinteren Bereich des Bahnhofes Seesen gemeldet. Die Feuerwehr, sowie die Polizei treffen zeitgleich ein. Die Feuerwehr kann im ersten Löschangriff ein Brand im Erdgeschoss des nicht mehr genutzten Gebäudes feststellen und bekämpfen. Es entsteht Gebäudeschaden. Eine Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Die Deutsche Bahn AG, sowie die Bundespolizei erschienen ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen übernommen.

Lutter 05.04.2021

Am 05.04.2021 gegen 10:00 Uhr wird ein Einbruchdiebstahl in eine Garage in Lutter, Bohlweg gemeldet. Täter unbekannt. Vor Ort kann die Polizei ein zerstörtes Schloss des Garagentores feststellen. Bei erster Durchsicht des Geschädigten wird der Verlust zweier Fahrräder (Mountainbikes) festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Seesen 05.04.2021

Am 05.04.21 um 21:27 Uhr wird bei einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße ein 32jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW kontrolliert, welcher unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Es wurde durch die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Lutter 05.04.21

Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 05.04.21 gegen 18:15 Uhr mit einem grauen Opel Geländewagen die Bachstraße in Lutter und beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen bzgl. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500,- Euro. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um weitere Hinweise unter Tel. 05381/9440

