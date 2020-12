Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht!

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren im Bereich der Baustelle auf der L546 in Schweighofen Einbrecher unterwegs. Aus einer Straßenwalze wurde die Batterie ausgebaut und Dieselkraftstoff entwendet. Zudem wurde ein Baucontainer aufgebrochen und diverses Arbeitsmaterial gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Da die Tatbegehung vermutlich eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und es für den Abtransport des Diebesgutes sicherlich eines Fahrzeugs bedurfte, sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

