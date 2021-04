Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom 03.04.2021 13:00 Uhr bis 04.04.2021 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit vom 02.04.2012 18:00 Uhr bis 03.04.2021 13:00 Uhr beschmierten bislag unbekannte Täter in Münchehof in der Pfarrstraße das weiße Türblatt einer Hauseingangstür mit wasserfestem Farbstift. Es entstand ein Sachschaden in etwa 750 EUR Höhe.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Seesen, 05381/944-0

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Eine 52-jährige befährt mit ihrem PKW die Straße Am Graben und übersieht beim Rechtsabbiegen in die Straße Drakenpuhl den von links nach rechts kreuzenden 65-jährigen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, wodurch der Radfahrer zu Fall kommt, zu Boden stürzt und sich nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zuzieht. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

i.A. POK'in Renner

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell