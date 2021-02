Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - alkoholisiert auf dem Kleinkraftrad unterwegs

Herxheim (ots)

0,8 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 30-jährigen Rollerfahrers bei einer Verkehrskontrolle Sonntagnachmittag in Herxheim. Der Fahrer gab an, über den Mittag verteilt Bier und Spirituosen getrunken zu haben. Seine Fahrt durfte er nach der Kontrolle nicht fortsetzen, auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell