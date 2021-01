Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel- Verkehrsunfall mit schwer und leicht verletzten Personen

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 15.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Petersdorfer Straße, Kammersandstraße und Im Schlatt zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Wardenburg befuhr die Kammersandstraße in Richtung Petersdorfer Straße. Beim Auffahren auf die Petersdorfer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW eines 39-Jährigen Fahrers, der in Petersdorf wohnhaft ist. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 59-Jährigen auf ein angrenzendes Feld geschleudert, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Der PKW des 39-Jährigen kam im Seitenraum zum Stehen. Die 59-Jährige wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Garrel aus dem PKW befreit werden. Hierzu wurde das Dach des PKW abgetrennt. Die 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige sowie ein 31-jähriger Mitinsasse, der ebenfalls in Petersdorf wohnt, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehr Garrel rückte mit vier Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 19.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Straße Pingel Anton. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lastrup- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 12.35 Uhr, kam es Kreuzungsbereich der Straßen Dillen und Unnerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Transporter-Fahrer aus Brake befuhr die Straße Dillen in Richtung Unnerweg. Im Kreuzungsbereich wollte der 21-Jährige nach links auf den Unnerweg in Richtung Lastrup abbiegen. Der ortsunkundige 21-Jährige fuhr hierbei nicht auf die Linksabbiegespur, sondern versuchte über ein Fahrmanöver auf den Straßen Dillen und Unnerweg nach links abzubiegen. Hierbei achtete er nicht auf den nachfolgenden PKW eines 34-jährigen Fahrers aus Sögel, der ebenfalls die Straße Dillen in Richtung Bundesstraße 213 fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sexuelle Belästigung

Am Freitag, 08. Januar 2021, kam es gegen 06.45 Uhr in der Ritterstraße zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich einer erwachsenen Fußgängerin von hinten, die am Telefonieren war. Als die Frau stehen blieb, umklammerte der Unbekannte sie und griff ihr dabei an die Brust. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Hofkamp. Der Täter wird als männlich, etwa 19 Jahre alt und ungefähr 155cm groß beschrieben. Er war mit einem schwarzen Jogginganzug und einer roten Kappe bekleidet. Er soll von schmächtiger bis schlanker Statur gewesen sein und einen südländischen Eindruck gemacht haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

