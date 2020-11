Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Navigationsgeräte aus Pkw entwendet

Wegberg-Rath-AnhovenWegberg-Rath-Anhoven (ots)

An der Rather Straße drangen Unbekannte in einen Pkw ein, der dort parkte. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Navigationsgerät. An der Robert-Bosch-Straße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe mit einem Stein ein und entwendeten aus dem Inneren ebenfalls ein Navigationsgerät. Bei einem dritten Fahrzeug, das am Rheinweg stand, schlugen Unbekannte das Fenster der Fahrertür ein. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Alle Taten wurden in der Zeit zwischen Montag (9. November), 7 Uhr, und Dienstag (10. November), 8 Uhr, begangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

