Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Weihnachtsdekoration/ -beleuchtung beschädigt

Zwischen Samstag, 09. Januar 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. Januar 2021, 08.30 Uhr, kam es in der Straße Am Kirchplatz zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigte eine Weihnachtsdekoration, die aus 20 beleuchteten Pyramidengestellen bestand. Die Gestelle wurden verbogen und die Beleuchtung zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Zwischenfall kam es zwischen Freitag, 08. Januar 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. Januar 2021, 11.00 Uhr, in der Friesoyther Straße. Hier wurde die Weihnachtsbeleuchtung, die an der Straßenbeleuchtung befestigt war, beschädigt. Es wurden um die 20 beleuchteten Weihnachtssterne beschädigt oder abgerissen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bösel (tel. 04494-922620) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 07.55 Uhr, kam es in der Sedelsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-jähriger Fahrer aus Friesoythe befuhr mit einem silbernen Renault Traffic die Sedelsberger Straße von Sedelsberg kommend in Richtung Friesoythe. Ihm entgegen kam ein bisher unbekannter Fahrer/ unbekannte Fahrer eines weißen Transporters. Während der Begegnung kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Fahrer/ die Fahrerin des weißen Transporters setzte die Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell