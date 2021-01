Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl aus unbewohntem Gebäude

Am Sonntag, 10. Januar 2021, kam es in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Diebstahl. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei verdächtige Feststellungen bei einem unbewohnten Gebäude. Unverzüglich eingesetzte Polizeibeamte konnten noch im Gebäude einen 54-jährigen Mann und eine 52-jährige Frau aus Drebber feststellen. Sie waren im Begriff diverse Gegenstände aus dem Inneren zu entwenden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Neuenkirchen-Vörden - Pkw-Aufbruch

Zwischen Donnerstag, 31. Dezember 2020, 00.00 Uhr und Sonntag, 10. Januar 2021, 18.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße Wahlde zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer grauen Mercedes C-Klasse T-Modell. Aus diesem entwendete er das Multimedia-System. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. Januar 2021, wurde um 11.30 Uhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Zeugen hatten der Polizei den Wagen wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 11. Januar 2021, wurde gegen 00.00 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Wulkenzin auf der Marienstraße kontrolliert. Im Rahmen der der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Januar 2021, kam es um 20.50 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei 24-jährige Männer, die in Goldenstedt wohnen, befuhren die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Aus bislang unbekannter Ursache kamen sie auf gerade Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und streiften mehrere Bäume, bis sie gegen einen weiteren Baum prallten und in einem Graben zum Stillstand kamen. Der Fahrer wurde hierdurch schwer und der Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt und in Krankenhäuser verbracht. An der Unfallstelle war außerdem die Feuerwehr Lutten eingesetzt. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Vechta - Brand eines Pkw

Am Freitag, 08. Januar 2021, 21.55 Uhr kam es in Vechta, Rudolf-Diesel-Straße, während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung im Motorraum eines Pkw des Herstellers Daimler C 350 CDI. Der 27-jährige Fahrer aus Vechta blieb unverletzt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta mit 2 Fahrzeugen und 12 Kameraden gelöscht. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

