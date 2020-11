Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weißer VW-Passat in Koblenz aufgebrochen

KoblenzKoblenz (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, die Scheibe der Beifahrertür eines VW ein, der in der Simmerner Straße in Höhe des Anwesens 99 geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde ein auf dem Beifahrersitz liegendes Laptop gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

