Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln- Kabelbrand in Wohnung

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 06.56 Uhr, wurde der Polizei ein Brandmeldealarm in der Magdeburger Straße bei einem dortigen Seniorenwohnpark mitgeteilt. Sofort wurden polizeiliche Einsatzkräfte zur Brandörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Beamten befand sich bereits die freiwillige Feuerwehr Cappeln, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit ausrückte, vor Ort. In einer separaten Wohnung konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass es im Bereich einer Deckenlampe zu einem Kabelbrand kam. Durch den Brand wurde die Deckenlampe vollständig beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Eine 69-jährige Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein technischer Defekt als Brandursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Garrel- Stationsschilder und Holzabsperrung an Thülsfelder Talsperre beschädigt

Zwischen Mittwoch, 30. Dezember 2020 und Dienstag, 05. Januar 2021, kam es im Bereich Garrel an der Thülsfelder Talsperre zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter beschädigten an zwei Stationen des Erlebnispfades an der Thülsfelder Talsperre zwei Stationsschilder. Zudem wurde auf einem Abenteuerspielplatz eine Holzabsperrung bei einer Seilbahn beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-9394221) entgegen.

Cloppenburg- Überdachung einer Schule beschädigt

Zwischen Freitag, 08. Januar 2021, 16.00 Uhr, und Montag, 11. Januar 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe einer Überdachung im Innenhof der betroffenen Schule. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

