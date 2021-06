Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Randalierer am Krankenhaus landet im Polizeigewahrsam

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend verständigte eine Rettungswagenbesatzung die Polizei, da ein Mann vor dem Krankenhaus randalierte und sich den anwesenden Person gegenüber äußerst aggressiv verhielt. Auch gegenüber den Polizeibeamten änderte sich sein Verhalten nicht, einem Platzverweis kam er nicht nach. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er in den Streifenwagen gebracht, um ihn zur Polizeiwache nach Hattingen zu transportieren. Während der Fahrt verhielt sich der 39-jährige Ennepetaler weiterhin aggressiv und versuchte die Beamten mittels Kopfstößen und Tritten zu verletzten. Auch Angriffe gegen die Fahrerin fanden statt, so dass die Fahrt unterbrochen werden musste. Es kamen weitere Kräfte zur Unterstützung, um die andauernden Angriffe des Ennepetalers zu unterbinden, anschließend wurde die Fahrt fortgesetzt. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden durch die Angriffe leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

