Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Geldautomatensprengung in der Elberfelderstraße

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr, gingen mehrere Anrufe von Anwohnern über den Notruf der Polizei ein, die laute, explosionsartige Geräusche in der Elberfelderstraße in Sprockhövel-Herzkamp schilderten. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort eintraf, wurde in die dort befindliche Sparkasse-Filiale im Untergeschoss eines Wohnhauses ein erheblicher Sachschaden vorgefunden. Grund dafür war die Sprengung eines im Vorraum Geldautomatens, die nicht nur die gesamte Front der Filiale entglast hatte, sondern ebenso den Innenraum stark verwüstet. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Täter mit ihrer Beute in bisher unbekannter Höhe auf einem Zweirad in Fahrtrichtung Sprockhövel-Haßlinghausen. Weitere Ermittlungen zum technischen Hergang der Tat sowie die Fahndungen der flüchtigen Täter laufen. Die Anwohner des betroffenen Obergeschosses blieben unverletzt und wurden zur Evakuierung in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Feuerwehr gebracht. Die Örtlichkeit gilt nach Aussage eines Statikers als nicht einsturzgefährdet und kann wieder betreten werden.

