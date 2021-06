Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Schwerer Unfall am Hansering

Breckerfeld (ots)

Eine 48-jährige Breckerfelderin wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Hansering schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrer C-Klasse auf der Straße vor dem Tore in Richtung Hansering. Aus bisher nichtgeklärten Gründen fuhr sie dann geradeaus gegen einen dort befindlichen Baum. Anhand des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass die 48-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit gegen den Baum geprallt ist. Die Fahrerin wurde durch Kräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Firma vom Abschlepport entfernt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell