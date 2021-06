Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Restaurant

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 20-jähriger bei einem Einbruch in ein Restaurant erwischt. Eine Anwohnerin der Hauptstraße meldete der Polizei, gegen 04:30 Uhr, eine verdächtige Person, die sich in einem Restaurant gegenüber aufhält. Am Tatort stellte die eintreffende Streifenbesatzung eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. In dem Restaurant trafen die Beamten auf den 20-Jährigen, der sich augenscheinlich dort ein Essen zubereitete. Der obdachlose Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

