POL-EN: Ennepetal- Schwerer Unfall auf der Loher Straße

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 84-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße lebensgefährlich verletzt. Der Ennepetaler war mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Loher Straße in Richtung Voerde unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Er stieß frontal und augenscheinlich ungebremst mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 84-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus verletzte sich der 47-jährige Busfahrer leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Eine 69-jährige Ennepetalerin befand sich als Fahrgast in dem Bus und verletzt sich leicht am Kopf. Auch sie benötigte keine sofortige ärztliche Hilfe. Die Loher Straße wurde die Zeit der Unfallaufnahme für 2,5 Stunden gesperrt.

