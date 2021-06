Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Baucontainer aufgebrochen

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag bis Montag in einen an am Berge abgestellten Baucontainer ein. Der Container befindet sich innerhalb einer derzeit eingerichteten Baustelle. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf, gelangten so in den Container und entwendeten ein Stromaggregat, Kupfer und Elektrokabel.

