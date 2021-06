Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mit Schlangenlinien auf der Holthauser Straße

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag meldeten Zeugen auf der Holthauser Straße einen auffälligen Mercedes. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Zum Ludwigstal und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Außerdem soll die Fahrertür während der Fahrt offen gestanden haben. In der Lindstockstraße konnte der 56-jährige Hattinger von der Polizei angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

