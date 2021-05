Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stadland +++ KORREKTUR

Delmenhorst (ots)

Korrektur: Gegen den 23-jährigen Nordenhamer wurde entgegen der Ursprungsmeldung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und kein Strafverfahren eingeleitet.

Ursprungssachverhalt: Am Sonntag, 9. Mai 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stadland, in der Abfahrt der B 437 auf die B212 in Richtung Nordenham.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Nordenham mit seinem VW die B 437 vom Wesertunnel kommend in Richtung Nordenham. In der Abfahrt zur B 212 verlor er aus derzeit ungeklärter Ursache im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst links und anschließend rechts gegen die Schutzplanken.

Der 23-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Höhe der Sachschäden am PKW und den Schutzplanken wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Abfahrt in Richtung Nordenham musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Gegen den Mann aus Nordenham wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell