Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann aus Ludwigshafen in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Süd beim Ladendiebstahl festgestellt. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde weiterhin festgestellt, dass der Mann zuvor in einem Büro des Supermarktes noch Bekleidung und Bargeld aus mehreren Geldbörsen der dortigen Angestellten entwendet hatte. Bei der Durchsuchung durch die Polizei wurden bei dem 28-jährigen Ludwigshafener noch Betäubungsmittel und ein Klappmesser aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet außer der Strafanzeige wegen der Diebstähle noch eine Strafanzeige in Bezug auf den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell