Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen-West (ots)

Am Samstagabend (20.02.2021) wurde ein 17-Jähriger in einem Auto in der Deutschen Straße im Ludwigshafener Stadtteil West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der jugendliche Fahrer händigte den Beamten eine Prüfbescheinigung zum begleiteten Fahren ab 17 Jahren aus. Da die eingetragene Begleitperson nicht mit im Fahrzeug saß, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

