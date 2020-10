Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnungseinbruch

Täter ergreift Flucht ohne Beute

Goch (ots)

Am Montagmorgen (19. Oktober 2020) gegen 9:30 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Kalkarer Straße und brach anschließend das Schloss einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf. Er durchwühlte mehrere Schränke nach Diebesgut. In einem der Schlafzimmer der Wohnung befand sich zur Tatzeit eine schlafende Angehörige der Bewohnerin. Sie wurde wach, als ein ihr unbekannter Mann die Zimmertür öffnete und einen Blick in den Raum warf. Als er die Jugendliche sah, ergriff der Mann ohne Beute die Flucht. Die Zeugin beschreibt den Täter als etwa 1,80m groß. Er hatte eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

