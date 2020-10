Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ein Einbruch in Wohnung, ein Versuch

Emmerich (ots)

Am Montag (19. Oktober 2020) zwischen 07:30 und 16:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Nierenberger Straße. Sie durchwühlten die Zimmer nach Diebesgut und erbeuteten Schmuck sowie eine Münzsammlung. An der nahegelegenen Dinslakener Straße versuchten Unbekannte offenbar vormittags am selben Tag das Schloss der Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen, scheiterten allerdings. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den beiden Örtlichkeiten gemacht haben, melden sich bitte unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell