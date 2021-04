Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen + Kraftstoff abgezapft + Bei Unfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/A27. Am 21.04.2021, gegen 12.00 Uhr, wurde durch Beamte des Zoll ein bulgarischer Kleintransporter auf der BAB 27, Richtung Cuxhaven, auf dem Parkplatz Nesse kontrolliert. Schnell erhärtete sich der Verdacht der Kollegen vom Zoll, dass der Kleintransporter erhebliche technische Mängel aufweisen könnte, so dass eine Streife des Polizeikommissariats Geestland zu der Kontrolle hinzugerufen wurde. Der 30-jährige Fahrzeugführer ist als bulgarischer Staatsangehöriger mit dauerhaftem Wohnsitz im Inland für sein Fahrzeug hier kraftfahrzeugsteuerpflichtig. Eine Bescheinigung über die Entrichtung diese Abgaben konnte er nicht vorweisen. Außerdem legte er eine abgelaufene Haftpflichtversicherungspolice für den Kleintransporter vor. Die offensichtlichen technischen Mängel hatten außerdem ein Vorstellen des Klein-Lkw bei einem Prüfingenieur einer zertifizierten Prüfstelle zur Folge. Dieser bescheinigte in seinem Gutachten den schrottreifen Zustand des Transporters: großflächige Durchrostungen am Rahmen und sonstigen tragenden Teilen, unsachgemäße Reparaturen mit Nachfolgeschäden, sowie Bremsen-, Beleuchtungs- und Reifenmängel führten zu diesem vernichtenden Urteil des Gutachters. Der Kleintransporter musste an Ort und Stelle stehen bleiben. Über den Landkreis Cuxhaven wurde eine Untersagung des Betriebes erwirkt, so dass das Fahrzeug langfristig aus dem Verkehr gezogen wird. Den Fahrzeugführer und auch den Halter des Transporters in Bulgarien erwarten Ermittlungsverfahren mit ggf. hohen Geldstrafen.

+++++++++++++++++++++++++++++

Kraftstoff abgezapft

Loxstedt. In dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zapften bislang Unbekannte in der Bütteler Straße aus eine Kunststofftank eines Radladers Kraftstoff ab. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Loxstedt unter der Telefonnummer: 04744/73166-0.

+++++++++++++++++++++++++++++

Bei Unfall leicht verletzt

Cuxhaven. Am Mittwoch gegen 11.20 Uhr verlor die Fahrerin eines Pkw die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß damit gegen einen Baum. Unfallursächlich dürfte lt. Polizeikenntnis ein medizinischer Ausnahmezustand der Fahrzeugführerin gewesen sein. Am Pkw entstand Sachschaden. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

