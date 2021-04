Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fälle von Smishing ++ 3 Verletzte nach Verkehrsunfällen

Cuxhaven (ots)

Zwei Fälle von Smishing

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizeiinspektion Cuxhaven zwei Fälle der im Augenblick auftretenden Betrugsmasche "Smishing", also Daten-Phishing per SMS, angezeigt. Dabei wird das Opfer in einer SMS aufgefordert einen Link anzuklicken. Über diesen Link wird in der Regel Schadsoftware unbemerkt auf dem Handy installiert. So können u.a. die Daten des Handys ausgelesen werden. In einem Fall wurde dem Geschädigten ein Sicherheitscheck seines E-Mail-Anbieters vorgetäuscht, in dem anderen Fall wurde ein Paket eines Lieferdienstes angekündigt. In beiden Fällen kann noch nicht gesagt werden, welcher Schaden entstanden ist. Die Polizei warnt davor, Links in E-Mails unbedacht zu öffnen. Überprüfen Sie eingehende Mails auf Unstimmigkeiten, wie z.B. Fehler in der Absenderadresse.

Blinker übersehen - Zusammenstoß zwischen PKW und Trecker

Schiffdorf. Eine 28-jährige Schiffdorferin wurde gestern bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor leicht verletzt. Die junge Frau war mit ihrem PKW von Wehdel in Richtung Geestenseth unterwegs. Sie wollte einen vor ihr fahrenden Trecker überholen. Dabei übersah sie, dass der Traktorfahrer, ein 27-jähriger aus dem Landkreis Rotenburg, nach links abbiegen wollte und bereits den Blinker gesetzt hatte. Bei dem Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß, bei dem die PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Nach Baumunfall leicht verletzt

Loxstedt. Eine 33-jährige Loxstedterin ist gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Autounfall mit Aufprall gegen einen Baum zum Glück nur leicht verletzt worden. Die Frau kam auf der Fleester Straße aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr PKW war nicht mehr Fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro.

Blinker nicht betätigt - Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Lamstedt. Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ist gestern Abend gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall in der Straße Auf dem Köven leicht verletzt worden. Der junge Mann wollte nach links abbiegen und hatte dabei den Blinker nicht gesetzt. Dadurch konnte ein nachfolgender 22-jähriger Autofahrer aus Lamstedt den Abbiegevorgang nicht erkennen und wollte das Motorrad überholen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 16-jährige leicht verletzt. Der Sachschaden blieb mit etwa 1.000 Euro gering.

