Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 18. April 2021 Unfallflucht in Bad Bederkesa, Geschädigter gesucht.

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland:

Unfallflucht in Bad Bederkesa

Bad Bederkesa. Am Freitagnachmittag den 16.04.21, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Stinstedt mit ihrem PKW in Bad Bederkesa die Mattenburger Straße in Richtung Drangstedt. Auf Höhe einer Bäckerei touchierte sie einen am Fahrbahnrand geparkten PKW mit ihrem Außenspiegel. Die 35-jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Im Nachhinein zeigte sie den Unfall bei der Polizei an. Zu dem womöglich beschädigten PKW liegen der Polizei derzeit keine Hinweise vor. Der Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und zu dem eventuell beschädigten PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743 / 928-0 zu melden.

