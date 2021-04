Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Farbschmierereien

Cuxhaven (ots)

Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Hemmoor (ost) Im Stadtzentrum von Hemmoor kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Reihe von Farbschmierereien, bei denen der Polizei bisher mindestens acht verschiedene Tatorte im Bereich Couheweg, Swaffhamweg und Kastanienweg in Hemmoor bekannt wurden. Die unbekannte Täterschaft beschmutzte mit schwarzer und roter Sprühfarbe die Pflasterung verschiedener Auffahrten, die Kennzeichen an geparkten Pkw und Firmenschilder an gewerblich genutzten Gebäuden. Die konkrete Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend bekannt, dürfte jedoch erheblich über 1000 EUR liegen. Mögliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Hemmoor unter der Tel.-Nr. 04771-6070 entgegen.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell