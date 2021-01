Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schmuck gestohlen

53919 Weilerswist-Kleinvernich (ots)

Eine noch unbekannte Menge an Schmuckstücken erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Zülpicher Straße. Der oder die Diebe hatten Mittwochvormittag (11.20 bis 11.50 Uhr) ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und anschließend alle Räume durchsucht. Aufgefundenen Schmuck nahmen die Diebe mit.

