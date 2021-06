Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Eine 17-jährige fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Renault Twizy auf der Severinghauser Straße in Richtung Heilenbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wich sie einem Gegenstand auf der Fahrbahn aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchbrach einen Weidenzaun und kam auf der dahinter liegenden Weide zum Stehen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell