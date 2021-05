Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Wuppertal - Verkehrsunfall auf der A 535 - Zwei Erwachsene und drei Kinder schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. Mai 2021, 15.10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 535 bei Wuppertal in Fahrtrichtung Velbert verletzten sich fünf Menschen so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäusern bleiben mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 34-jährige Frau mit ihrem BMW auf der A 535 in Richtung Velbert unterwegs. Als sie in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Dornap beabsichtigte, einen Lkw zu überholen, verlor sie beim Fahrstreifenwechsel aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW kam ins Schlingern, dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen die Schutzplanke. Die 34-jährige Frau, ihr 54 Jahre alter Beifahrer sowie ihre drei Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren verletzten sich so schwer, dass sie stationär in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die Autobahn war zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell