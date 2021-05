Polizei Düsseldorf

POL-D: Schmuck gefunden - Polizei Aachen sucht Eigentümer

Düsseldorf (ots)

Meldung der Polizei Aachen mit Tatbezügen zu Düsseldorf:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/4919237

Schmuck gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Seit mehreren Monaten ermittelt das Kriminalkommissariat 14 gegen eine Bande von Wohnungseinbrechern, die nicht nur hier in der Region, sondern auch überregional (Düren, Düsseldorf, Kaarst, Mühlheim an der Ruhr, Ludwigsburg und Karlsruhe in Baden-Württemberg) Einbrüche begangen haben. Bei Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler eine große Anzahl Beutestücke, die bislang den rechtmäßigen Eigentümern noch nicht zugeordnet werden konnten.

Diese sind auf der Internetseite der Polizei Aachen:

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/dueren-sichergestellter-schmuck

oder auf unseren bekannten Social Media Kanälen zu finden.

Wer Angaben zur Herkunft der Gegenstände oder deren rechtmäßige Besitzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter den folgenden Telefonnummern 0241/9577-31401 oder - 31423 zu melden. Die Bilder können rechtefrei genutzt werden. (fp)

