Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 05.10.-11.10.2020

Kreis Viersen (ots)

In der kommenden Woche kontrolliert die Polizei an folgenden vorgeplanten Stellen die Geschwindigkeit:

Montag,

Kempen, K 11, Krefelder Weg

Dienstag,

Niederkrüchten-Heyen, L 372, Damer Straße

Mittwoch,

Willich, K 19, L 26 / Streithöfe

Donnerstag,

Nettetal, Breyeller Str.

Freitag,

Viersen, L 475 / Waldnieler Straße

Samstag,

Niederkrüchten, B 221, Aachener Straße

Sonntag,

Grefrath, L 39

Ergänzend kontrollieren wir auch an nicht vorgeplanten Stellen. Fahren Sie stets mit der zulässigen Geschwindigkeit und passen Sie diese den örtlichen Gegebenheiten an. Fahren Sie rücksichtsvoll und leisten Sie so Ihren Beitrag für die Verkehrssicherheit. /wg (890)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell