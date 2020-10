Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 201001 - Schwalmtal-Amern: PKW-Führer bei Alleinunfall schwer verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Ein 21jähriger Mann befuhr am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr die Roermonder Straße in Richtung Raderberg. Kurz vor der Autobahnunterführung platze ein Vorderreifen seines Pkw. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Betonwand der Unterführung. Er erlitt schwere Verletzung und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht./JP (889)

