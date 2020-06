Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten identifizieren Exhibitionisten im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf, Aachen (ots)

Ein Mann (25) entblößte sich in zwei Fällen im RE 4 und manipulierte vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil. Beamte der Bundespolizei erkannten den Mann am Mittwochmittag (10. Juni) um 13.20 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Aufmerksam wurde die Bundespolizei nachdem eine Anzeige in Düsseldorf und eine in Aachen eingingen, die auf denselben Tatverdächtigen hinwiesen. Am 3. sowie am 9. Juni meldeten zwei unterschiedliche Geschädigte, dass sie im RE 4 mit Abfahrt 13.22 Uhr, von Düsseldorf nach Aachen auf einen jungen Mann gestoßen sind, der ihre Aufmerksamkeit suchte, sich entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Aschließend fragte er, ob sie ihn kennenlernen möchten. Die Geschädigten konnten den Exhibitionisten beschreiben und eine Kameraaufzeichnung gab es ebenfalls, sodass die Beamten Hinweise hatten, um nach dem 25-Jährigen zu suchen.

Am Mittwochmittag fahndeten Bundespolizisten nach dem Tatverdächtigen, trafen ihn auf Bahnsteig 4 an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf der Wache wurde ihm der Tatvorwurf eröffnet. Bei einer Vernehmung gestand er die Taten.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen der exhibitionistischen Handlungen ermittelt.

