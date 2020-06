Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt "Ausreißerin" in Gewahrsam

Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Mittag (10. Juni) von der Bundespolizei in Essen in Gewahrsam genommen. Sie wollte in Norddeutschland einen Freund besuchen.

Die Bundespolizei in Essen wurde am heutigen Mittag vom Zugpersonal eines IC darüber informiert, dass im Zug ein unbegleitetes Mädchen sitzen würde. Als der IC im Essener Hauptbahnhof einfuhr, nahmen sich die Polizisten der "jungen Dame" an. Die 12-Jährige äußerte ihnen gegenüber, dass sie auf dem Weg nach Bremen sei. Dort wolle sie einen Freund besuchen. Auf Nachfrage der Bundespolizisten, ob denn die Eltern von ihrer Reise wüssten entgegnete sie, dass dem nicht so sei. Ein Anruf bei der Mutter des Mädchens bestätigte dann auch die Aussage. Diese wusste nichts von dem Vorhaben ihrer Tochter.

Die Leverkusenerin wurde in Gewahrsam genommen und vorübergehend in Obhut der Jugendschutzstelle übergeben.

