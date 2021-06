Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch auf dem Haidchen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Montag (20.06 bis 21.06) brachen Unbekannte in eine Werkstatt auf dem Haidchen ein. Die Täter entfernten vier Glasbausteine aus der rückwärtigen Seite und schafften sich so einen Zugang. Sie entwendeten eine Exzenter- Schleifmaschine der Marke Festool und eine Poliermaschine der Marke Festool.

