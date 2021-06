Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bei Verkehrskontrolle alkoholisiert aufgefallen

Schwelm (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Sonntag ein 34-jähriger Ennepetaler in seinem Opel angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Der Ennepetaler wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

