Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Täter bei Schrottdiebstahl erwischt

Schwelm (ots)

Ein Passant meldete am Dienstagabend eine verdächtige Person auf einem Firmengelände an der Loher Straße. Die Person war dunkel gekleidet und führte eine Taschenlampe mit sich. Die Polizei konnte den 27-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz noch auf dem Gelände der Firma antreffen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde augenscheinlich fremdes Diebesgut festgestellt. Er führte mehrere fremde Personalausweise und andere Dokumente mit sich. Außerdem wurden diverse Metallteile (die später der Firma zugeordnet werden konnten), ein Jagdmesser und eine Tüte mit Amphetaminen in nicht geringer Menge aufgefunden. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

