Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 22-jähriger Hagener fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Pedelec verbotswidrig auf dem linksseitigen Gehweg der Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Eine 40-jährige Gevelsbergerin fuhr mit ihrem Mitsubishi in gleicher Richtung. Als sie nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte übersah sie den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Hagener stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

