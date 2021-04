Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag in der Lauterstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Einen besonderen Fokus legten die Beamten dabei auf die Einhaltung der Anschnallpflicht. Sie stellten insgesamt sechs Verstöße fest. Zwei Mal waren mitfahrende Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Außerdem beanstandeten die Ordnungshüter in zwei Fällen die nicht ausreichende Sicherung der transportierten Ladung und einen Autofahrer, der während der Fahrt sein Handy unerlaubt benutzte. Verwarnungsgelder waren fällig oder es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |erf

