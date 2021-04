Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-Jähriger ist am Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz verprügelt worden. Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung kurz nach 18.30 Uhr beobachtet haben. Das Opfer war alkoholisiert und blutete im Gesicht. Seine Jacke war zerrissen. Ein Zeuge wurde auf den 27-Jährigen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der Verletzte gab an, dass er von einem flüchtigen Bekannten geschlagen worden sei. In der Eisenbahnstraße traf eine Polizeistreife vier junge Männer an. Bei einem 18-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass er eine blutverschmierte Hand hatte. Er hatte leichte, oberflächliche Verletzungen auf der Faust. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Der Verdächtige bestritt den Vorwurf, jemanden geschlagen zu haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die kurz nach 18.30 Uhr Verdächtiges im Bereich des Willy-Brandt-Platzes wahrgenommen haben. Wer hat eine Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell