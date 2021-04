Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unverschlossene Autos im Visier von Dieben

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Suche nach unverschlossenen Autos haben sich unbekannte Täter am Sonntag in Weilerbach an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In einigen Straßen wurden sie fündig - der Polizei wurden im Laufe des Tages mehrere Diebstähle gemeldet. In allen Fällen waren die betroffenen Wagen nicht verschlossen.

Die Tatorte liegen nicht weit voneinander entfernt in der Sonnenstraße, der Isigny-Allee und "Im Ehwasen". Als Tatverdächtige kommen zwei Personen in Frage, die am frühen Morgen (gegen 5 Uhr) in der Sonnenstraße gesehen wurden. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2250.

In diesem Zusammenhang erneut die dringende Empfehlung: Stellen Sie Ihr Fahrzeug niemals unverschlossen ab - egal, ob es nur für 5 Minuten oder für mehrere Stunden ist! Auch wenn der Wagen in der hauseigenen Einfahrt, unter dem Carport oder in der Garage abgestellt ist, sollte er immer verschlossen werden, um potenziellen Dieben den Zugriff so schwer wie möglich zu machen. Und lassen Sie am besten keine Wertgegenstände im Fahrzeuginnenraum zurück. Unser Appell: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es Andere für Sie tun! |cri

