Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Zweiradfahrer stürzt infolge Alkoholisierung

WallmenrothWallmenroth (ots)

Am 09.12.2020, 18:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofa den innerörtlichen Bereich von Wallmenroth. In der Straße "Am Backhaus" stürzte er mit seinem Zweirad und prallte dabei gegen eine geparkten Pkw eines 44-Jährigen. Der Mofa-Fahrer zeigte erhebliche Alkoholisierungsanzeichen und wurde anschließend zur Blutentnahme geführt. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu; Sachschaden insgesamt ca. 2500EUR.

