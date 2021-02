POL-DO: Feuerwehrmann in der Silvesternacht mit Pyrotechnik verletzt: Polizei sucht Tatverdächtige mit Fotos

Polizei Dortmund

In der Nacht zum 1. Januar 2021 zündete eine zunächst unbekannte Personengruppe am Clarenberg und an der Goystraße in Dortmund-Hörde mehrere Müllcontainer an. Die brennenden Container stellten sie der anrückenden Feuerwehr als Barrikaden in den Weg. Einer von mehreren mit Pyrotechnik beworfenen Feuerwehrmännern erlitt ein Knalltrauma.

Drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 18 Jahren stehen inzwischen fest. In dem Ermittlungsverfahren geht es um Widerstand, Angriff auf Amtsträger, gefährliche Körperverletzung und Brandstiftung.

Auf Anordnung des Dortmunder Amtsgerichts veröffentlicht die Polizei nun Fahndungsfotos, die weitere Tatverdächtige zeigen. Vor allem die Person mit einem hellen Kragen an der Jacke ist dabei von Bedeutung.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann die Personen identifizieren oder ihren Aufenthaltsort nennen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

