Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem/Bonn-Weststadt: Hochwertige Fahrräder bei Einbrüchen entwendet - Polizei bitte um Hinweise

Bonn (ots)

In der Straße "Im Bachfeld" in Bonn-Mehlem bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Montagmorgen (01.02.2021) gegen 09:45 Uhr den Diebstahl von zwei Pedelecs. Unbekannte hebelten die Außentüre zu einem Gemeinschaftskeller auf, verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten zwei Pedelecs der Marke Kreidler Vitality ECO 2FL sowie die zugehörigen Akkus.

In der Bonner Weststadt wurden im Zeitraum vom 31.01.2021, 15:00 Uhr bis zum 01.02.2021, 08:00 Uhr gleich vier Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Beethovenstraße geklaut. Unbekannte gelangten auf noch nicht geklärte Art und Weise in die zu einem Mehrfamilienhaus gehörende Tiefgarage und öffneten gewaltsam eine "Kellerbox", in der sich die Fahrräder befanden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Pedelecs und zwei Trekkingräder der folgenden Marken:

- Specialized Mens Turbo Vado 4.0, bunt - Specialized Turbo Como 4.0 700C, mehrfarbig - Gudereit LC-30/2005 Trapez, rot - Gudereit Route 120, mehrfarbig

In beiden Fällen konnten die Täter unbemerkt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

Sollten Ihnen Fahrräder der oben genannten Marken- und Typenbezeichnungen zum Kauf angeboten werden, wenden Sie sich im Zweifelsfall (z.B. bei fehlendem Eigentumsnachweis) zur weiteren Überprüfung an eine Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell