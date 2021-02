Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Männer rauben Obdachlosen aus: 20 Euro Beute - Polizei sucht Zeugen der Tat

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0122

Bargeld erbeuteten vier Männer in der Nacht zu Mittwoch (3.3.2021) bei einem Raubüberfall auf einen 41-jährigen Obdachlosen in einer Geschäftsstraße in Dortmund.

Gegen Mitternacht sprach einer der vier Männer den 41-Jährigen im Eingangsbereich eines Supermarktes an der Kaiserstraße 62 an. Er fragte zunächst nach einer Zigarette, die ihm der Obdachlose bereitwillig aushändigte. Vor dem Obdachlosen stand ein Becher mit erbetteltem Bargeld.

Ein zweiter Mann schlug unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf des Wohnungslosen ein. Dabei wurde dieser am Kopf und im Gesicht verletzt. Die Täter nahmen den Becher mit dem Kleingeld an sich und gingen davon. Sie erbeuteten etwa 20 Euro.

Ein Rettungswagen lieferte den schwerverletzten Obdachlosen in ein Krankenhaus ein.

Die vier Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sie hatten schwarze Haare und waren dunkel bekleidet.

Wer hat gegen Mitternacht im Kaiserstraßenviertel diese Personengruppe gesehen und kann nähere Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

